VIDEO - Nikita Mirzani Pakai Busana Tembus Pandang Saat Bawa Anak ke Dokter,

TRIBUNKALTIM.CO - Nikita Mirzani baru saja mengunggah foto di akun Instagramnya, @nikitamirzanimawardi_17, saat mengantar anaknya berobat ke dokter, Jumat (9/9/2017).



Baru lima jam setelah diunggah, foto tersebut sudah disukai oleh 10 ribu pengguna Instagram.



Dalam foto tersebut Nikita menulis keterangan "Cek kehamilan, lahiran. Sampai Azka nya udh besar. Selalu berobat dan check - up di @brawijayahealthcare kemang.. suster dan doctor nya ramah dan baik. Thank you @brawijayahealthcare".



Di foto yang diunggahnya, Nikita mengenakan kostum yang terlihat sangat santai.



Nikita mengenakan rok pendek dengan sandal putih sambil menenteng tas di lengannya.

Namun yang mencuri perhatian adalah atasan yang dikenakan wanita berusia 31 tahun ini.



