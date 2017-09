Agnez Mo Curhat di Media Sosial, Netizen: Tidak Terasa Air Mata Menetes

TRIBUNKALTIM.CO - Generasi 90-an pasti kebanyakan tau dengan penyanyi ternama Agnez Mo.

Agnes Monica Muljoto lahir 1 Juli 1986, dikenal dengan nama panggungnya Agnez Mo, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu Indonesia.

Agnez Mo lahir di Jakarta, ia memulai karirnya di industri hiburan pada usia enam tahun sebagai penyanyi anak.

Agnez Mo | YouTube

Baca: Hafiz Quran Ibrohim Elhaq, Pemuda Asal Balikpapan yang Menjadi Imam Muda, Mau Nikah Muda Juga?

Dia telah merekam tiga album anak-anak dan menjadi presenter beberapa program televisi anak-anak.

Pada tahun 2003, Mo merilis album dewasa pertamanya berjudul And the Story Goes, yang melambungkan namanya kembali ke industri musik Indonesia.

Keberhasilan Agnez Mo di tanah air mendorongnya untuk menetapkan target untuk berkarir di dunia musik internasional.

Agnez Mo | YouTube

Baca: Film Horor Gerbang Neraka Punya 2 Judul, akan Rilis di Luar Negeri?

Baru-baru ini Agnez Mo mengunggah video semacam teaser untuk karya terbarunya di Amerika berjudul “AGNEZ x MO intro: NOISES”

Dalam cuplikan tersebut tidak ada suara musik.