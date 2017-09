Saatnya Beli Rumah Sekarang, 3 Bank Ini Tawarkan Bunga Rendah!

TRIBUNKALTIM.CO -- Pameran properti REI Mega Expo 2017 berlangsung di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, mulai dari 14 hingga 24 September 2017.

Selama 10 hari tersebut, pengunjung bisa memanfaatkan beberapa promo yang ditawarkan perbankan untuk mengakses properti yang diinginkan.

BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI misalnya, menawarkan paket bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), mulai dari 3,1 persen per tahun.

Selain itu, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 BNI, calon pembeli produk properti juga dapat memanfaatkan program suku bunga sebesar 7,1 persen tetap 2 tahun.

Tidak hanya itu, pembeli rumah juga bisa memanfaatkan program Bebas Pilih Rumahnya, Bebas Pilih Bunganya.

Dalam program ini, calon pembeli properti dapat memilih beberapa opsi suku bunga, yaitu 7,1 persen per tahun fixed 2 tahun, atau 8 persen per tahun fixed 3 tahun, 8,4 persen per tahun fixed 4 tahun dan 8,75 persen per tahun fixed 5 tahun.

Promo tersebut berlaku untuk semua tujuan pengajuan BNI Griya, yaitu pembelian properti baik baru maupun seken, BNI Griya Refinancing, BNI Griya Top Up, BNI Griya Take Over dan Take Over Plus, BNI Griya Renovasi, dan Pembangunan, serta BNI Griya Multiguna.

Baca: Usai Kalah, Persiba Pikul Beban Berat

Baca: Sering Melakukan Hal Ini Sebelum Belanja Online? Sebaiknya Hentikan