8 Foto Andre Taulany Tiru Selebriti, yang Terakhir Masih Muda, Ganteng Banget

TRIBUNKALTIM.CO - Andre Taulany saat ini dikenal sebagai selebriti yang multi talent.

Sebelum bersolo karier, Andre Taulany dikenal dengan nama Andre Stinky, nama bandnya terdahulu.

Bersama Irwan (bass), Nanno (gitar), Edy (drum) serta Ndang (gitar), Andre merupakan vokali band ini.

Stinky terbilang berjaya dimasanya. Mulai berkiprah di dunia musik tanah air sejak tahun 1996 bersama Andre, Stinky pernah meraih penjualan 1 juta kopi lewat hits mereka "Mungkinkah" dan "Jangan Tutup Dirimu".

Stinky telah merilis 8 album di luar The Best Of Stinky dan Love Song Of Stinky. Album teranyar mereka bertajuk Pecinta Sejati dirilis tanggal 19 Mei 2007.

Baca: Jika Film Pengkhianatan G 30 S PKI Reborn Direalisasikan, Reza Rahadian Ditunjuk Perankan Tokoh Ini

Baca: Inilah 3 Tangisan Soekarno yang Menjadi Sejarah, Salah Satunya karena Kekejaman PKI

Tak hanya sampai disitu, sembari bermusik, Andre juga menjajal dunia akting.

Film yang pernah dibintanginya antara lain Kiamat Sudah Dekat dan Cerita Cinta.

Setelah keluar dari grup band, pemilik nama lengkap Andreas Taulany ini kemudian bersolo karir, dan kini ia pun dikenal sebagai seorang pelawak atau komedian.