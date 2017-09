Indonesia Raih Hampir 6 Juta Dollar AS dari Bisnis Expo 2017 di KBRI Kairo Mesir

Indonesia expo 2017 di Cairo, Mesir, menghasilkan potensi transaksi senilai lebih dari 5,595 juta dollar AS atau hampir 6 juta dollar AS dalam kegiatan Business Meeting dan Business Matching yang berlangsung di Semiramis Intercontinental Hotel, Cairo, Minggu malam lalu (24/9/2017).

TRIBUNKALTIM.CO, KAIRO - Rangkaian kegiatan Indonesia Expo 2017 oleh KBRI Kairo di Mesir berlangsung sukses. Selain itu, laporan wartawan harian Kompas, Musthafa Abd Rahman dari ibu kota Mesir memaparkan, kegiatan ini juga menghasilkan potensi transaksi hingga hampir 6 juta dollar AS.

Tepatnya, Indonesia expo 2017 menghasilkan potensi transaksi senilai 5,595 juta dollar AS dalam kegiatan Business Meeting dan Business Matching yang berlangsung di Semiramis Intercontinental Hotel, Cairo, Minggu malam lalu (24/9/2017).

Dari nilai potensi transaksi tersebut, yang terbesar diperoleh PT Megumi Shigen Indonesia dengan pesanan 50.000 ton cangkang sawit untuk bahan bakar pabrik semen di Mesir (5 juta dollar AS); PT Eshan Agrorina Mulia untuk pesanan rempah-rempah dari pengusaha Mesir yang selama ini mengimpor produk dari Thailand (300.000 dollar AS); AK Goldenesia dengan pesanan 5 kontainer shortening dan 5 kontainervegetable ghee (195.000 dollar AS); serta PT Saesha Global Trading untuk pembangunan rumah bambu (100.000 dollar AS).

Total, terdapat 8 pengusaha yang menawarkan produk dan jasa Indonesia yang kemarin hadir dalam acara yang dipadati sekitar 150 tamu undangan itu. Mereka adalah CV Hanif Rattan, PT Megumi Shigen Indonesia, PT AK Goldenesia, PT Saesha Global Trading, PT Pertamina Lubricants, Citixpress Travel and Tour Advisor, Coffee Blanco, dan PT Eshan Agrorina Mulia.

Mereka bergerak di sektor kopi, pelumas, rotan, minyak kelapa sawit, dan pariwisata.

Meskipun telah memperoleh hasil yang memuaskan, Dubes RI untuk Mesir, Helmy Fauzy menyatakan, tidak akan berpuas diri.

Sebab, masih banyak potensi perekonomian yang berpeluang untuk ditingkatkan. Terutama, mengingat total perdagangan Indonesia dengan Mesir tahun lalu yang meningkat hanya 1,5 persen pada angka 1,4 miliar dollar AS, volume investasi Mesir di Indonesia yang baru mencapai 3,5 juta dollar AS, serta investasi Indonesia di Mesir sebesar 50 juta dollar AS.

Sektor lain yang perlu ditingkatkan adalah pariwisata, di mana jumlah wisatawan Mesir yang berkunjung ke Indonesia masih di bawah jumlah yang berkunjung ke negara-negara tetangga.

Selain interaksi bisnis, kegiatan di Semiramis Intercontinental Hotel kemarin juga diisi dengan sambutan oleh Ketua Kamar Dagang Provinsi Ismailiah, Akram Hussein H el Shafei, presentasi mengenai potensi perdagangan, investasi, dan pariwisata Kabupaten Karimun oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq, serta penyampaian “Success Story in Doing Business with Indonesia” oleh Muhamed Baraka, agen tunggal ban GT Radial.

Selanjutnya, sebagai bagian terakhir dari rangkaian kegiatan Indonesia Expo 2017, pada 26 September 2017 akan digelar Business Meeting dan Penampilan Budaya di Four Seasons Hotel, Alexandria.

Selain berkesempatan bertemu langsung dengan pengusaha Indonesia, para undangan juga akan disuguhi penampilan budaya oleh Sanggar Tari Angsana dari Karimun, serta penampilan budaya dari tim kesenian Mesir.