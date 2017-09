Wajah Mulus Tanpa Jerawat, Jangan Konsumsi Makanan Ini Ya

TRIBUNKALTIM.CO -- Apa yang kita makan memang berpengaruh pada kondisi kulit.

Ini bukan sekadar mitos, tapi sudah dibuktikan lewat penelitian.

Misalnya saja tentang jenis makanan yang dapat memicu timbulnya jerawat.

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics mencari tahu apa saja makanan yang menjadi penyebab timbulnya jerawat di wajah.

Para ahli melibatkan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 32 orang.

Satu kelompok memiliki kulit yang bersih, yang lainnya memiliki jerawat sedang sampai parah.

Masing-masing kelompok diminta untuk mengisi buku diari makanan selama lima hari dan dites darah.

Sekitar 61 persen responden percaya bahwa makanan yang mereka konsumsi mempengaruhi kulit mereka, dan itu benar.

Penyebab kulit wajah berjerawat rupanya bukan hanya berasal dari makanan berminyak.

