Bantuan Untuk Warga Miskin Kerap Tak Tepat Sasaran, Peserta Rakor Soroti Data BPS

Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Berbagai pertanyaan yang cukup menarik dilontarkan para Camat dan Kepala Desa yang hadir dalam Rapat kordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan se-Kaltara di kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Rabu (27/9/2017).

Rakor yang mengusung tema "Terlaksananya Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) By Name By Address Provinsi Kaltara tahun 2017. Mempercepat Kesejahteraan MBR" ini sendiri menghadirkan pemateri Togi Sianipar, dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang juga mantan Camat Tanjung Palas Barat, Yunus Luat mengatakan, masalah tidak validnya data ini kerap menuai persoalan.

Yunus menuturkan, ketika masih menjabat Camat tepatnya tahun 2013 lalu, warga Tanjung Palas Barat sempat ribut. Penyebabnya, banyak bantuan yang disalurkan Pemerintah Pusat untuk MBR dinilai tidak tepat sasaran. Usut punya usut, BPS ternyata masih menggunakan data tahun 2007 untuk menyalurkan bantuan di tahun 2013 tersebut.

"Warga itu sampai ribut. Kita nggak menyalahkan yang mendata. Tapi kondisi waktu itu (2007) dengan 2013 sudah jauh berbeda. Masyarakat itu nggak tahu data, dia hanya berdasar apa yang sekarang dilihatnya," ujarnya.

Hampir senada, Kepala Desa Apung Sainuddin juga mengeluhkan masalah data. Tepatnya saat pembagian beras miskin (raskin) yang kini berganti nama menjadi beras sejahtera (rastra) baru-baru ini, warga desanya juga ribut.

Data yang ditunjukkan petugas menurutnya cukup membingungkan. Dalam data tersebut, ada penerima rastra yang tidak dikenal, sudah meninggal, dan beberapa usulan desa justru tidak diakomodir.