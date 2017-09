Inilah 3 Alasan Kenapa Pria Sering Memasukkan Tangannya ke Celana

TRIBUNKALTIM.CO -- Pria sering tanpa sadar memasukkan tangannya ke dalam celana, terutama saat berbaring santai atau sedang tidur.

Disadari atau tidak, kebiasaan tersebut memang khas pria.

Bahkan terkadang mereka melakukannya di tempat umum.

Paling tidak ternyata ada tiga alasan mengapa kebiasaan pria yang bagi sebagian orang dianggap kurang sopan tersebut sulit dihilangkan:

1. Melindungi dari bahaya

Meletakkan tangan di organ kemaluan ternyata merupakan insting untuk melindungi "organ vitalnya" dari bahaya.

Vanessa Van Edwards seorang penulis buku Human Lie Detection and Body Language 101: Your Guide to Reading People's Nonverbal Behavior mengatakan, saat memasukan tangan ke dalam celana pria akan mendapati rasa nyaman dan aman.

"Anda bisa menganggap tangan di sana sebagai sebuah asuransi, perlindungan jika secara tidak sengaja ada yang memukul bola dan mengenai alat vital Anda," kata Van Edwards.

Baca: Terinspirasi Anak-anak Menggambar Rumah, Gini Nih Gaya Arsitek Bangun Sekolah

Baca: Walhi Nilai Kaltim Tak Layak Gelar GCF, Ini Alasannya