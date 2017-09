Jadwal Lengkap Liga Champions 28 September Dinihari, Menanti Laga 2 Raksasa Eropa

TRIBUNKALTIM.CO - Dini hari nanti delapan laga match day 2 Liga Champions akan digelar. (28/9/2017)

Banyak big match tersaji, diantaranya Paris Saint Germain vs Bayern Munich, Atletico Madrid vs Chelsea dan CSKA Moscow vs Manchester United.

Baca: Kasihan, Komedian Uus Alami Hal Seperti Ini Gara-gara Film Miyabi dan G30S/PKI

Untuk PSG vs Bayern, Neymar dan Kylian Mbappe akan mendapatkan tantangan besar.

Pada laga perdana Grup B Liga Champions 2017-2018, PSG tampil impresif karena sukses berpesta lima gol di markas Celtic, 13 September lalu.

Dalam pertandingan tersebut, Neymar mencetak satu gol, sedangkan sisanya dikreasi Kylian Mbappe, dan Edinson Cavani.

Baca: Brand Ternama Dunia Ketahuan Jiplak Karya Seniman Lalu Menjualnya, Duh Pelanggaran Hak Cipta!

Hasil tersebut membuat PSG menduduki posisi pertama klasemen sementara dengan keunggulan selisih gol dari Bayern Munchen di peringkat kedua.

Bayern Munchen menang 3-0 atas Anderlecht.

Pelatih PSG, Unai Emery, mengakui, Bayern Munchen adalah lawan yang sangat berat. Menurut dia, para pemain PSG wajib mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mengalahkan skuat asuhan Carlo Ancelotti tersebut.