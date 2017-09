Raisa Sampaikan Kabar Bahagia Saat Nikmati Bulan Madu, Akhirnya . . .

TRIBUNKALTIM.CO - Penyanyi cantik Raisa Andriana kini diketahui tengah berbulan madu dengan sang suami, Hamish Daud di Como, Italia.

Momen kebersamaan Raisa dan Hamish di tanah Eropa itu kerap dibagikan keduanya di media sosial masing-masing.

Seperti diketahui pasangan artis itu resmi mengikat janji suci pada Minggu (3/9/2017).

Usai melewati rangkaian acara pernikahan, kebahagiaan tak hentinya dirasakan Raisa.

Lewat Instagram Soty miliknya, Selasa (27/9/2017), pelantun tembang Kali Kedua itu mengumumkan kabar bahagia dirinya berpeluang masuk nominasi MTV European Music Award 2017 (MTV EMA 2017).

"Indonesia! Great news! I got nominated again for MTV European Music Award 2017," tulisnya. "Please help nominate me by tweeting #MTVEMA #NominateRaisa. Thank you!," tulis Raisa.

