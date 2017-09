Indah dan Romantisnya Hotel Bulan Madu Raisa dan Hamish Daud di Maladewa, Minat ke Sana?

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana (27) dan aktor Hamish Daud Wyllie (37) diketahui saat ini sedang berbulan madu di Maldives.

Mereka menghabiskan waktu bulan madu di resor mewah Club Med Finolhu.

Dari akun Instagram Raisa @Raisa6690, ia mengunggah dua foto dengan lokasi Club Med Finolhu.

Raisa menunggah foto dari dalam kamar dengan pemandangan laut, burung, dan anak-anak sedang berenang.

"I live for lazy afternoons like this. @clubmedfinolhu @id.clubmed," tulis Raisa di keterangan Instagram yang diunggahnya, Jumat (29/9/2017).

Instastory Raisa juga tampak mengabadikan pemandangan laut biru dan area pantai berpasir putih.

Selain itu, ia juga merekam Hamish sedang menyantap makanan di teras tempat mereka menginap.