Dibilang Gendut, Begini Reaksi Santai Raisa

TRIBUKALTIM.CO - Sebagai figur publik sudah menjadi hal lumrah mendapatkan komentar positif hingga negatif dari kalangan publik.

Tak terkecuali bagi Raisa Andriani atau akrab disapa Raisa penyanyi solo kelahiran Jakarta 6 Juni 1990 ini.

Akun Instagramnya @raisa6690 kerap menuai beragam komentar mulai dari pujian hingga komentar pedas netizen.

Kendati mendapatkan komentar pedas, pelantun Serba Salah yang dikabarkan memiliki hubungan asmara dengan Hamish Daud ini justru menanggapinya dengan positif.

Seperti komentar netizen yang menyebut dirinya "Gendut".

Meskipun dibilang begitu Raisa tidak marah justru mendoakan haters yang telah mengatainya selalu dilimpahkan rasa kasih sayang serta kemuliaan.

"Hey <3 Hope your life will be filled with love&respect always," balas @raisa6690.

Balasan komentar raisa kepada netizen yang menyebutnya gendut ini kemudian diunggah oleh akun gosip @lambenyinyir dan @igtainment.

Netizen pun ramai memberikan beragam tanggapan terhadap komentar Raisa ini.

"Hahaha dia (Raisa) paling kesel diblg gendut," ungkap akun cia_windsor.

"Gitu kn asik, kejahatan dibalas kebaikan," komentar akun smbgr.

"Si dia bkannya gendut tapi tulangnya yg besar semodel sama nagita, tapi aslinya ga gendut,pernah ketemu alamaakkkkk kinclong abis bening bangettt," tulis akun millaiman.

"Gak ngerti deh. Gendut dimana sih raisa??? Raisa itu curvy. Bukan gendut. Eike bukan fans raisa yam," ungkap akun aprianiarita. (Instagram/Ayuk Fitri Astuti)