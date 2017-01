Duh, di Usia Kepala Empat, Tubuh Sophia Latjuba Masih Kencang Aja, Netin Bilang Hot Mom

TRIBUNKALTIM.CO - Meskipun telah beruasia 46 tahun tak membuat bentuk tubuh Sophia Latjuba kian menua.

Justru wanita kelahiran Berlin, Jerman ini memilikk bentuk tubuh yang bikin netizen takjub.

Hal ini terlihat dari postingan Sophia di akun Instagramnya baru-baru ini.

Pada postingan tersebut terlihat wanita yang dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Ariel Noah ini memamerkan lekuk tubuhnya.

Sophia yang sedang melakukan olahraga Yoga ini memperlihatkan bagian perutnya yang masih kencang.

Terdapat pula keterangan yang dituliskan Sophia untuk mengajak para followersnya berolahraga usai berlibur tahun baru.

"Let's work off that holiday food. Accepting your body and limits but never forget to push your edge at the same time takes tremendous discipline. #nomakeupmovement #nofilter #yogaeveryday," tulis sophia_latjuba88.

Memiliki tubuh kencang ditambah berfoto selfie tanpa menggunakan editan filter, Sophia latjuba kian menuai pujian netizen.

"Keren bdnnya , kenceng," tulis eva_maryam75.

"Masih kenceng," komentar akun staniezjheleck.

"Hot mom," ungkap leonrobot.

"Wow seksi banget," tulis akun wisnunoah.

Adapula netizen yang justru gagal fokus dan mengomentari ketiak Sophia.

"Sekelas tante Sophia aja keteknya hitam," komentar anilasmartana. (Instagram/Ayuk Fitri Astuti)