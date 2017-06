Enggan Nyanyikan Lagu Permintaan Penggemar saat Konser, Justin Bieber Dilempar Botol

TRIBUNKALTIM.CO - Penyanyi Justin Bieber kembali membuat kesal para penggemar yang menonton konsernya.

Bahkan untuk meluapkan kekesalannya, seorang penonton melempar sebuah botol minuman ke arah Bibier di panggung.

Peristiwa ini terjadi ketika Bieber tampil di Summerburst Festival di Stockhol, Swedia, akhir pekan kemarin.

Saat itu, para penggemar meminta Bieber menyanyikan lagu "Despacito", sebuah lagu berbahasa Spanyol milik Luis Fonsi dan Daddy Yankee.

Baca: Wow, BTS Kalahkan Justin Bieber dan Ariana Grande di Ajang Billboard Music Awards

Namun Bieber tak mau menyanyikan lagu tersebut.

"Saya tidak bisa menyanyikan Despacito. Saya bahkan tidak tahu lagu itu," kata Bieber menanggapi permintaan itu, dikutip dari Kompas.com.

Padahal diketahui jika Bieber telah menyanyikan ulang lagu tersebut versi remix.

Seketika itulah Bieber mendapat lemparan botol minuman dari penontonnya.

"Whooa... Jangan lempari aku dong," kata Bieber yang berhasil mengelak ketika botol melayang ke arahnya.

Kejadian tersebut berhasil terekam dan diunggah oleh akun Youtube bernama Anonymous Bilieber pada Sabtu (10/6/29017) kemarin.

Para fans kecewa karena Bieber enggan menyanyikan lagu tersebut.

Unggahan di YouTube tersebut telah ditonton sebanyak 804,233 kali oleh viewers.

Dalam kolom komentar, netizen juga memberikan komentar yang beragam.

Akun Youtube bernama AmandaPanda berkomentar, Bieber harus harus mempelajari liriknya karena sudah 'remake' lagu tersebut.

"I get it's not his original song but if he decided to "remake" the song at least put the effort in to learn it. No hate for him but like cmon at least learn the lyrics."

Akun YouTube lain bernama EvenStevenSays juga mengomentari perilaku penonton yang menurutnya tidak patut dilakukan oleh penggemar sejati.

Baca: Wow, Justin Bieber Tinggalkan Komentar di Live IG Pesinetron Cantik, Netizen Langsung Heboh

Menurutnya, tak ada seniman yang pantas mendapatkan apa pun di wajah mereka (lemparan) dengan cara apapun.

"I'M SORRY BUT....if you're a so called "fan" who turns against ur idol in less than .2 seconds and throws a water bottle at them then you were NEVER a real fan. I'm not the biggest fan of Justin but no artist deserves to be getting thrown anything at their face in any way. Not cool.."

Namun ada pula akun Youtube yang memberikan komentar candaan.

Akun bernama Neonvoid333, malah mengomentari botol yang dilempar oleh penggemar tersebut.

"I hope the water bottle is okay," tulisnya.

Untuk diketahui, 'Despacito' merupakan lagu hit yang membuat nama Bieber makin cemerlang.

Lagu 'Despacito' bahkan bertengger di puncak Billboard Hot 100.

Bibier juga pernah asal-asalan membawakan lagu 'Despacito' di 1OAK di New York pada 23 Mei 2017 lalu.

Saat itu Bieber mengganti liriknya secara asal-asalan.

"I don't know the words so I say 'Dorito' / I don't know the words so I say 'Dorito' / I don't know the words so I say 'Dorito' / Despacito."

Artikel ini telah tayang di TribunWow dengan judul, Gara-gara Lagu Despacito, Justin Bieber Dilempari Botol saat Konser, Simak Videonya!