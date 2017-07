Hamish Daud Puji Raisa Lakukan Hal Menantang Ini Demi Dirinya

TRIBUNKALTIM.CO -- Pasangan Hamish Daud dan Raisa Andriana selalu mencuri perhatian publik.

Apalagi saat ini mereka sudah bertunangan.

Kali ini, Hamish menceritakan kekagumannya pada sang kekasih.

Caranya sungguh luar biasa.

Apalagi yang dilakukan Raisa adalah hal yang disukai oleh Hamish Daud.

Hari Rabu (26/7/2017) kemarin, Hamish mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya.

Baca: Jangan Buang Waktu, Ini 8 Trik Mencari Informasi di Google dengan Cepat

Foto tersebut menunjukkan seorang penyelam di dalam lautan.

Sekilas, orang-orang mungkin berpikir bahwa orang yang sedang menyelam adalah Hamish.

Ternyata bukan!

Orang itu adalah pelantun 'Kali Kedua' yang juga merupakan tunangan Hamish, yakni Raisa.

Hamish menandai orang tersebut dengan nama akun instagram Raisa.

"My girl is full of suprises. Leaving her comfort zone and quietly learning to dive while Im away for work caught me completely off guard! Im always in the ocean & the thought of diving with my wife is the coolest thing ever. Cant wait to dive with you bubz! Thank you for doing that."

(Wanitaku selalu membuatku terkejut. Ia keluar dari zona nyamannya dan diam-diam belajar menyelam saat aku sibuk bekerja. Hal ini membuatku sangat terkejut! Aku selalu berada di lautan & memikirkan untuk menyelam bersama istriku adalah hal paling keren sedunia. Aku tak sabar untuk menyelam bersamamu, sayang! Terima kasih karena melakukannya (belajar menyelam))

Hal ini tentu membuat penggemar pasangan Hamish dan Raisa semakin bahagia.

Baca: Gara-gara Foto Ini, Raisa Mau Digugat Warganet dengan Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan

@niyaahs9898: So sweetnya kalian berdua (emoji)

@aurel.rahma: Duh captionnya biking melting (emoji)

@nieqlestari: Two tumbs up for @raisa6690 (emoji) so proud of you... for @hamishdw jaga @raisa6690 bae2 ya bang... she will do anything for you and she keep continue to prove it....langgeng terus ya kalian berdua... (emoji)

(TribunWow.com/Alya Iqlima)