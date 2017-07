Akibat SNSD Disebut Sebagai Simbol Seks, Netizen Ini Panen Hujatan dan Jawaban Menohok!

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar HUT ke-72 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatangkan girlband asal Korea, SNSD menghebohkan publik.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada perayaan Hari Kemerdekaan yang digelar pada 18 Agustus 2017 yang juga sekaligus Countdown Asian Games 2018, pemerintah mengundang girlband tersebut.

Melansir dari Banjarmasin Post, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf mengungkapkan kabari ini di acara jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (28/7/2017) yang lalu.

"Ada Raisa, Tulus, JFlow, Youtubers Indonesia. Nanti juga ada Girls Generation atau SNSD," jelasnya.

Kabar ini tampaknya diperkuat dengan foto kebersamaan Triawan Munaf dengan dua personil SNSD di akun Instagram pribadinya pada 5 Juli 2017 yang lalu.

"Thank you Hyoyeon and Soo for a very productive discussion over shaved-ice and a nice cup of cappuccino.... #snsd #girlsgeneration" tulis Triawan Munaf pada keterangan fotonya tersebut.

Kedatangan SNSD dalam rangka perayaan hari kemerdekaan ini tentunya menuai pro dan kontra dari para netizen.

Bahkan ada netizen yang memberikan tanggapan keras terhadap keputusan Pemerintah Indonesia ini.

Akun Twitter tersebut bernama @EllyRisman ini mengicaukan beberapa pendapatnya tersebut.

Menggunakan tanda pagar (tagar) #yangbeneraja, ia menyampaikan beberapa hal yang membuatnya keberatan.