Astaga, Mikha Tambayong Bikin Pangling Rambutnya Penuh Benda ini

TRIBUNKALTIM.CO - Aktris cantik Mika Tambayong menjadi model sebuah pemotretan dari photografer handal Rio Motret.

Dengan menggunakaan outfit warna ungu muda, aktris 22 tahun itu terlihat cute dan fresh.

Ditambah hiasan di rambut kepala yang unik ini bikin salah fokus.

Baca: Waduh, Ayu Ting Ting Dibilang Netizen Ibarat Ban Kurang Angin, Ini Gara-garanya

Mika Tambayong mengenakan puluhan setiker timbul anak-anak.

"My head is a stickerland " tulisnya pada caption.

Hal itu justru membuat banyak netizen kaget dan pangling.

@anitasari918 "Beda bgt hampir gak kayak aslinya"

@tandiesti_94 "Manglingi!!!"

@monika_starr "Why you look so cute kak ?"

@rinasyntya6396 "ya allah cantiknya ka mika"

(Sinta Manila/Tribunstyle.com)