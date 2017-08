Anggaran Setara Jet Tempur, Ternyata Pihak Militer Pilih Beli Viagra Habiskan Triliunan Rupiah!

TRIBUNKALTIM.CO, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut tingginya biaya medis sebagai alasan untuk menolak orang-orang transgender untuk memasuki dinas militer AS dalam kapasitas apa pun.

Kebijakan baru tersebut membalikkan kebijakan yang diterapkan pendahulu Trump, Barack Obama, yang membolehkan Kementerian Pertahanan AS menerima kaum transgender untuk berdinas secara aktif di militer.

Ketika Trump mengutip alasan bahwa kaum transgender bisa membebani anggaran militer, sejumlah pihak kemudian menelisik pos-pos anggaran di tubuh militer AS.

Salah satu yang terungkap adalah ongkos untuk mengobati gangguan ereksi, termasuk di antaranya pembelian Viagra, mencapai 84 juta dollar atau setara dengan Rp 1,1 triliun per tahun, menurut surat kabar Military Times.

Di sisi lain, penelusuran yang dilakukan lembaga kajian Rand Corporation memperlihatkan biaya kesehatan yang diajukan oleh kaum transgender di militer AS sekitar 8,4 juta dollar AS atau sekitar Rp 112 miliar per tahun.

Namu, mengapa militer AS mengeluarkan dana besar untuk membeli obat gangguan ereksi?

Perlu diketahui di sini bahwa pengeluaran 84 juta dollar untuk mengobati gangguan ereksi didapat surat kabat Military Times pada Februari 2015, dengan sumber data 2014 yang dikeluarkan Badan Kesehatan Pertahanan.

Badan ini menganggarkan 84,2 juta dollar pada tahun tersebut, namun koran ini juga mengatakan bahwa sejak 2014 dana yang dikeluarkan untuk mengatasi gangguan ereksi -misalnya membeli pil Viagra, Cialis, dan obat lain- mencapai 294 dollar atau hampir Rp 4 triliun.

Jumlah tersebut cukup untuk membeli beberapa jet tempur.