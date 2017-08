Si Presenter Ganteng Dr Oz, Ryan Thamrin Dikabarkan Meninggal Dunia

TRIBUNKALTIM.CO - Ryan Thamrin, dokter tampan yang wajahnya dikenal akrab dalam memandu acara kesehatan Dr.OZ Indonesia dikabarkan meninggal dunia.

Ia dikabarkan menghembuskan nafas terakhir pada Jumat (4/8/2017) pukul 03.30 WIB.

Berdasarkan pesan yang beredar di kalangan wartawan, Finalis Abang None tahun 2003 itu wafat di Pekanbaru, Riau, Sumatera.

Doa pun mengalir untuk dokter berusia 39 tahun itu.

"Mohon doanya, semoga Almarhum diberi tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan diampuni segala dosanya serta diterima amal ibadahnya..Aamin YRA.. Selamat jalan Bang Ryan.. Terimakasih atas segala kontribusinya untuk membuat kita sadar akan pentingnya hidup sehat..We lost you very much and we will be missing you," demikian tertulis dalam pesan tersebut.

Hingga kini, belum terdapat pernyataan soal penyebab wafatnya Ryan.

Semasa hidupnya, alumni Universitas Padjajaran itu kerap melakukan aksi sosial, dengan memberikan pemahaman kesehatan untuk berbagai kalangan. (*)