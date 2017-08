Begini Penampakan Pose Lucu Maudy Ayunda, Raisa, dan Pevita Pearce

TRIBUNKALTIM.CO -- Maudy Ayunda merupakan satu selebriti Indonesia yang populer dan dikagumi penggemarnya.

Tak hanya cantik, ia juga berbakat dan cerdas.

Hal itu dibuktikannya dengan lulus kuliah di Oxford, Inggris.

Jika ia biasanya berpose cantik dan memesona, namun belakangan, artis multitalenta itu menampilkan pose wajah kocak saat berfoto.

Maudy nggak sendirian, ia berpose dengan wajah kocak bareng artis-artis cantik lainnya.

Hal tersebut terlihat pada unggahan Instagram-nya berikut ini.

"Funny faces with the girls last night, at the launch of @toryburch Pacific Place."

Begitulah ungkap Maudy pada keterangan unggahan di atas.