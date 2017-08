Bakal Segera Rilis, Berikut Fakta di Balik Film The Conjuring 3, The Nun dan The Crooked Man

Cuplikan di dalam film horor The Conjuring

TRIBUNKALTIM.CO - Kisah petualangan horor Ed dan Lorraine Warren sepertinya bakal selalu jadi favorit para pecinta film.

Terbukti dengan budget rendah, film The Conjuring, The Conjuring 2, dan spin-off nya Annabelle serta yang terbaru, Annabelle: Creation, mampu masuk ke dalam jajaran box office.

Bukan cuma meraih keuntungan besar, semua film yang masuk ke dalam Conjuring universe, kecuali Annabelle, pun menerima sambutan baik dari para kritikus film.

Baca: Seram, Wanita Ini Kesurupan Sambil Teriak di Bioskop ketika Nonton Film Horor Annabelle

Nah, bagi yang tak sabar ingin menyaksikan lagi kisah terbaru dari karakter-karakter yang ada di Conjuring, harus tahu ini fakta tentang The Conjuring 3, The Nun, dan The Crooked Man yang bakal rilis!

Intip yuk!

The Conjuring 3

The conjuring 3 (istimewa)

Sutradara The Conjuring dan The Conjuring 2, James Wan, kemungkinan besar enggak akan menyutradari film ketiga ini karena sedang disibukkan dengan syuting film Aquaman.

Tapi, James sempat ngasih bocoran saat interview bahwa idealnya latar syutingn film The Conjuring 3 ini bukan di dalam rumah lagi seperti dua film pendahulunya.

Tema ceritanya sendiri masih dirahasiakan, tapi James mengungkapkan bahwa setting-nya adalah tahun 1980 dan kemungkinan melibatkan manusia serigala.