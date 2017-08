6 Mobil Daihatsu Beharga di Bawah Rp 200 Juta, Nomor 5 Keren Abis

TRIBUNKALTIM.CO - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017 masih berlangsung hingga besok, Minggu (19/8/2017).

Jika Anda ingin membeli mobil dengan pilihan harga murah, Tribunnews.com mencoba memberikan bocorannya untuk anda mobil-mobil Daihatsu yang dijual dibawah Rp. 200 juta.

1. Daihatsu Sigra

Daihatsu Sigra varian 1.0 hingga Sigra 1.2 R AT DLX yang berada di kisaran Rp 108,9 juta hingga Rp 149, 7 juta.

2. Daihatsu Sirion

Ada tiga varian yang dijual dibawah Rp 200 juta, yaitu Sirion 1.3 D FMC AT Rp 173,5 juta, Sirion FMC MT Sport Rp 171,1 juta, Sirion 1.3 D FMC AT Sport Rp 182,1 juta.

3. Luxio

Hanya 2 model yang dijual dibawah Rp 200 juta, yakni Luxio 1.5 D M/T MC seharga Rp 175,3 juta dan Luxio 1.5 X M/TMC dengan harga Rp 193,5 juta

4. Ayla

New Ayla memiliki 12 varian. Keduabelas varian tersebut dijual dibawah Rp 200 juta, mulai dari New Ayla 1.0 D MT hingga New Ayla 1.2 R AT DLX. Kisarannya dari Rp 92,5 juta hingga Rp 146,3 juta

5. Xenia

Ada lima varian Great New Xenia yang dijual dibawah Rp 200 juta yakni :

Xenia X MT 1.3 STD Rp 180,1 juta

Xenia X AT 1.3 STD Rp 191,3 juta

Xenia R MT 1.3 STD Rp 184,7 juta,

Xenia R AT 1.3 STD Rp. 195,6 juta,

Xenia R MT 1.3 DLX Rp 195,7 juta

6. Gran Max

16 varian Gran Max atay semua varian Gran Max memiliki harga dibawah Rp 200 juta, seperti Gran Max PU 1.3 STD FH dengan harga Rp 115,2 juta hingga Gran Max MB 1.5 D PS FH seharga Rp 161,3 juta.

Selama GIIAS 2017, Daihatsu juga menawarkan cicilan murah ataupun dp murah hingga cicilan tenor 5 tahun. (*)