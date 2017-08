Terkuak, Seperti Ini Bayaran First Travel kepada Syahrini, Jupe, dan Ria Irawan

TRIBUNKALTIM.CO -- Kasus First Travel semakin bergulir, kini kepolisian mengungkap akan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah artis yang ikut biro perjalanan Umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel.

Hal itu diungkap oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto.

Komjen Ari Dono Sukmanto menyebutkan kaitan artis ini dengan First Travel harus diusut meskipun para artis tidak mengetahui seluk beluk kasusnya.

Namun, Bareskrim akan menggali sejauh dan sebanyak apa orang yang terlibat dalam kasus tersebut.

Seperti diketahui, ada tiga nama artis yang disebut-sebut pernah melaksanakan umroh bersama First Travel.

Adalah Syahrini, Ria Irawan, dan Almarhumah Julia Perez yang mengambil kelas mewah VVIP.

Syahrini sempat mengunggah momen perjalanan spiritualnya itu melalui akun instagram miliknya.