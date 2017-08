Taylor Swift Rilis Karya Baru? Ia Unggah Ini di Medsosnya

TRIBUNKALTIM.CO -- Setelah tiga hari mengosongkan akun-akun media sosialnya, artis musik Taylor Swift kembali, Senin (21/8/2017).

Dia mengunggah sebuah klip pendek yang menunjukkan benda seperti ekor ular yang meliuk-liuk.

Misterius, karena tidak ada keterangan sama sekali tentang video itu.

Swift seperti menertawakan diri sendiri.

Sebab, dia mendapat julukan "snake" atau ular dari para haters-nya.

Ketika Swift berselisih dengan Kanye West atau ketika putus dari DJ Calvin Harris, para pembencinya memenuhi kolom komentar akun media sosialnya dengan gambar ular.

Sutradara yang biasa membuat klip video Swift, Joseph Kahn, kemudian me-retweet klip itu di akun Twitter-nya.

Ia menuliskan "In 30 minutes, as a show of power, @taylorswift13 will blot out the sun."

Kahn merujuk pada gerhana matahari yang terjadi di Amerika Serikat pada hari yang sama.

Aksi Taylor Swift itu memunculkan spekulasi dia akan merilis sebuah karya.