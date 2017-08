Wisata Foto Berlatar Tebing Lembang, Keren dan Lagi Ngehits Nih di Bandung!

Pengunjung sedang berpose di wahana foto The Lodge Maribaya, Bandung, Jawa Barat.

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Tebing Keraton bukan satu-satunya destinasi wisata instagramable di Bandung, Jawa Barat.

Kini wisatawan bisa berfoto dengan latar terbing atau patahan Lembang di The Lodge Maribaya.

The Lodge Maribaya dibuka pada 2015, dan kini masih ramai dikunjungi wisatawan yang ingin berfoto ria.

"The Lodge Maribaya ini sebenarnya (dibuat secara) tidak sengaja, semua terjadi spontan," kata pemilik The Lodge Maribaya, Heni Nurhaeni Smith saat ditemui sebelum acara Sendratari Sangkuriang di area The Lodge Maribaya, Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (19/8/2017).

Heni bercerita bahwa 12 tahun lalu ia membeli tanah yang berada di daerah Cibodas, Bandung Barat, yang sekarang untuk The Lodge Maribaya.

Tempat itu ia beli untuk difungsikan sebagai tempat peristirahatan.

Dahulu tanah tersebut gundul alias tak ada pohon. Heni pun akhirnya menanam 2.000 pohon.

Baca: Anak Yatim Menghilang - Bude Jual Seluruh Perabotan Rumah Tangga, Uangnya Buat Ini

Baca: Gara-gara Komentar Netizen soal Calon Suaminya, Kahiyang Ayu Ngamuk di Medsos

Baca: Mencoba Kabur dan Melawan Petugas, Pelaku Curanmor Ditembak