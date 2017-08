Warganet Heboh Penampilan Bebe Rexha, Siapa Sih Penyanyi yang Lucu tapi Juga Seksi Ini. . .

TRIBUNSTYLE.COM - Buat kamu anak kekinian, nama vokalis solo Bebe Rexha pasti tak terasa asing lagi deh!

Bebe Rexha adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Albania-America yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1989 di Brooklyn, New York City



Nama Bebe beberapa waktu ini bisa dibilang menanjak karena dirinya kerap tampil dalam kolaborasi yang sering menjadi hits!

Sebut saja lagu Hey Mama bersama Nicki Minaj dan David Guetta, Me, Myself & I bersama G-Eazy, dan In The Name of Love bersama Martin Garrix.

Lewat beberapa karya tersebut, nama Bebe Rexha di kancah musik dunia pun sudah tak bisa disepelekan lagi

Karena kerap menelurkan banyak hits, aksi manggung Bebe Rexha termasuk yang paling ditunggu-tunggu.

