Taylor Swift Rilis Lagu Baru, Disebut Jawaban atas Perseteruannya dengan 2 Artis Cantik Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah sering munculkan Teka-teki di media sosial, akhirnya Taylor Swift merilis lagu baru pada hari Jum'at (25/8/2017) ini.

Lagu ini telah diebri Judul 'Look What You Made Me Do'.

Judul terbaru ini, menjadi lagu perdana bagian album ke 6 miliki wanita 27 tahun ini.

Baca: Isu Poligami Merebak, Dian dan Opick tak Hadir Pengajian, Begini Penjelasan Pengurus Majelis

Album yang bernama Reputation ini akan dirilis November mendatang.

Taylor Swift telah mengumumkan kabar rilisnya lagu barunya ini di media sosial miliknya, salah satunya di Twitter.

Baca: Jangan Lupa Malam ini Semifinal Indonesia VS Malaysia, ini Jadwal di TV dan Live Streaming

"Lagu baru #LookWhatYouMadeMeDo rilis sekarang," cuitnya yang disertai video.

Jenis musik yang dibawakan Swift terdengar jauh lebih pop dari lagu-lagunya di album terakhir, 1989.

Sebelumnya, ia kerap membawakan musik dengan aroma RnB.