Astaga, Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting Kedapatan 'Nyempil', Lagi Ngapain Mereka

TRIBUNKALTIM.CO - Tak akan pernah ada habisnya mengulas kehidupan pedangdut Ayu Ting Ting.

Rumor yang mengatakan Ayu dan Raffi Ahmad menjalin hubungan ini, semakin nempel layaknya perangko.

Pasalnya, di mana ada Ayu pasti ada Raffi, kedua insan ini sulit untuk dipisahkan.

Terlebih Ayu dan Raffi terlibat dalam satu program acara yang sama, sehingga kebersamaan mereka sulit untuk dipisahkan.

Meski keduanya tak pernah mengakui adanya hubungan spesial diantara Ayu dan Raffi, hubungan terlarang ini sempat tertangkap kamera untuk kesekian kalinya.

Dilansir Grid.ID dari akun gosip @gosip.kuin, di tengah-tengah keramean pembawa acara Pesbukers, Ayu dan Raffi tampak duduk satu meja namun tidak bersama dengan yang lainnya.

Melihat foto yang beredar ini, netizen ikut memberi komentar pedas, begini katanya.

Ayu Ting Ting pakai baju india

"Positif thinking ama yg lain bisa, tapi ama japok yg tukang sosor?? Sorry to say... bukannya eike yg negativ thinking say... tapi japok sendiri yg ngebentuk image nya jelek," tulis pemilik akun @yulita_asti.