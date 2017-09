Duh Kasihan. . . Hamil Anak Ketiga Ini yang Dialami Kate Middleton

Keluarga Duke of Cambridge (Pangeran William) dan keluarga tiba di Hamburg, Jerman, pada 21 Juli 2017. Istana Kensington mengumumkan bahwa Duchess of Cambridge (Kate Middleto) sedang mengandung anak ketiga.

TRIBUNKALTIM.CO -- Duke and Duchess of Cambridge berbagi kabar bahagia sedang menantikan kehadiran anak ketiganya.

Kabar buruknya, Kate kembali mengalami morning sickness yang parah dan perlu dirawat.

Menurut pernyataan resmi dari Kensington Palace, ibu dari Pangeran George (4) dan Putri Charlotte (2) ini menderita hyperemesis gravidarum atau mual muntah yang parah.

Kondisi tersebut juga ia alami pada dua kehamilan sebelumnya.

"Yang Mulia the Duke and Duchess of Cambridge sangat berbahagia mengumumkan sedang menantikan anak ketiga," tulis pengumuman resmi.

"Sang Ratu dan seluruh anggota keluarga sangat senang dengan kabar ini."

Karena hyperemesis gravidarum itu, sejumlah acara yang harus dihadiri Kate harus dibatalkan. "The Duchess saat ini dirawat di Kensington Palace," katanya.

Morning sickness alias mual muntah di awal kehamilan merupakan hal yang wajar dialami calon ibu.