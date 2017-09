Caisar Dijodohkan Dengan Perempuan Lain, Indadari Ikhlas

TRIBUNKALTIM.CO - Komedian Caisar Putra Aditya atau Caisar YKS kabarnya dijodohkan dengan wanita lain, di tengah proses perceraian rumah tangganya dengan Indadari.

Mendengar kabar tersebut, Indadari ikhlas dan turut berbahagia.

"Ya Wallahu'alam. Saya ikut berbahagia (jika Caisar dijodohkan). Saya berharap kita sama-sama bisa membuka lembaran yg baru. Caisar bisa mendapatkan yang lebih baik dari saya, dan saya juga begitu," kata Indadari ditemui usai pengajian di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2017).

Menurut Indadari, soal jodoh, kehidupan harus tetap berjalan kendati ia dan Caisar tidak berjodoh.

Satu hal yang penting bagi dirinya, adalah Caisar berbahagia.

Jauh dari kata kecewa, Indadari justru merelakan Caisar mendapatkan pendamping hidup yang lebih baik.

"Jadi saya pikir live must go on, saya juga pengen Caisar bahagia. Alhamdulillah kalau dia akhirnya bisa dapatkan seseorang yang lebih baik dari saya. Di sini juga saya sadar, di perceraian ini saya tidak mau menyalahkan siapa pun. Mungkin kesalahan saya, sebagai istri kurang baik, kurang soleha, kurang bahagiakan suami. Dan sesar berhak dapat lebih baik dari saya," lanjut dia.