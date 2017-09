Duh, Pak Camat Akui Warganya Makin Sejahtera, Sayang Sumbernya Masih Ilegal

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Camat Sekatak, Sapri, menjadi salah seorang peserta yang paling semangat menyuarakan pemutakhiran data penduduk miskin, khususnya yang ada di Kabupaten Bulungan.

Dalam Rapat kordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan se-Kaltara di kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Rabu (27/9/2017), Sapri menyebut bahwa di wilayah yang dipimpinnya, ketidaksesuaian penerima bantuan untuk warga miskin kerap menuai persoalan.

Rakor ini sendiri berbicara seputar Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) by Name by Address, kaitannya dengan percepatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selama ini, papar Sapri, bantuan untuk warga miskin untuk warga di Kecamatan Sekatak, kerap tidak tepat sasaran.

Dia sendiri mengaku sudah sering berdebat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) seputar data yang digunakan.