VIDEO - Emak-emak dan Mamah Muda Berantem di Tengah Jalan Karena Senggolan Motor

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi emak-emak di jalan raya kembali menjadi perbincangan dan bahan tertawaan di media sosial (Medsos).

Akun instagram Trizhata yang memposting video duel lucu itu pertama kali.

Trizhata memberi judul 'the power of emak-emak Vs the power of mbak.

Sampai Kamis (28/9/2017), video itu sudah ditonton sebanyak 210.848 kali dan dikomentari oleh 144 akun instagram.

Tak ada keterangan dimana video itu diambil. Tapi beberapa akun yang berkomentar menduga peristiwa itu terjadi di Sumatera Utara dari logatnya.

Video itu dimulai dengan kondisi jalanan penuh massa.

Di tengahnya seorang emak berbadan tambun tengah mengamuk dan diladeni seorang perempuan langsung mengenakan gaun terusan.

Keduanya saling jambak dan memaki, sedangkan massa di sekelilingnya berusaha melerai.

Perkelahian terus terjadi diiringi bunyi klakson mobil dari beberapa sisi.

Tapi perkelahian terus terjadi sampai akhirnya berhenti setelah beberapa laki-laki datang dan menyeret mundur 2 perempuan itu.

Video ini pun lekas mendapat tanggapan dari para Netizen. Sebagian besar menanggapinya dengan guyonan.

Simak video aksi emak-emak vs mamah muda ini.