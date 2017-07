Marah Besar! Bos ANTV Dikabarkan Usir Ayu Ting Ting Cs dari Pesbukers Gara-gara Kelakuan Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Pedangdut dan pengisi acara televisi, Ayu Ting Ting dan kawan-kawan dikabarkan diusir dari program Pesbukers yang ditayangkan ANTV.

Kabar ini bermula dari Managing Director ANTV, Otis Hahijary melalui akunnya pada Instagram @otis__hahijary.

Pada Minggu (9/7/2017), Otis mem-posting tulisan bergambar dan berbunyi, "To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect Antv and me!!!!!! or else.....!!!!!!!!" (Kepada siapa saja berkepentingan, jika Anda ingin dihormati, sebaiknya menghormati Antv dan saya !!!!!! atau lainnya).

Lalu, tulisan bergambar lainnya bernada peringatan juga di-posting masih pada hari yang sama.

"Pesbukers Live will start at 16:30, be punctual!!! come as you’re requested!!! if you’re late, you are out!!!!" (Pessbukers akan mulai disiarkan langsung pada pukul 16:30. Tepat waktu!!! Datang sesuai dengan yang telah ditentukan!!! Jika kamu terlambat, kamu keluar!!!!).

Kedua tulisan bergambar tersebut di-mention kepada akun Ayu Ting Ting @ayutingting92, Ruben Onsu @ruben_onsu, Raffi Ahmad @raffinagita1717, Jessica Iskandar @inijedar, Zaskia Gotik @zaskia_gotix, Vega Darwanti @vegadarwanti123, Vicky Prasetyo @vickyprasetyo777, Firman Shiro @shirofirman, dan Mira Syamsia Ahmad @mirasyamsiahahmad.

Posting-an Otis tersebut kini menyebar luas pada Instagram.