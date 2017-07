Ini Video yang Diunggah Vokalis Linkin Park Satu Jam Sebelum Meninggal Dunia yang Kini Jadi Viral

TRIBUNKALTIM.CO - Satu jam sebelum vokalis Linkin Park, Chester Benninton meninggal, band rock asal Amerika Serikat itu mengunggah video di YouTube.

Video tersebut kini menjadi video terakhir Linkin Park bersama Bennington.

Video musik diunggah pada Kamis (20/7/2017) siang sekitar pukul 13.00 waktu AS atau Jumat (21/7/2017) dini hari WIB.

Satu jam kemudian, situs TMZ melaporkan bahwa vokalis Linkin Park, Chester Bennington meninggal dunia.

Pengamatan KompasTekno, video musik yang berjudul "Talking to Myself" itu hingga Jumat (21/7/2017) pagi ini telah ditonton sebanyak 2 juta kali di YouTube.

Video musik tersebut dilansir Mashable, disutradarai oleh Mark Fiore.

Ia tidak mengira bahwa video tersebut kini menjadi layaknya penghormatan (tribute) bagi Chester Bennington.

Talking to Myself merupakan satu lagu di album terbaru Linkin Park, One More Light.

Video itu menampilkan potongan-potongan suasana konser Linkin Park dengan penonton yang membludak dan berteriak-teriak.

Lirik Talking to Myself sendiri jika diperhatikan baik-baik, seolah berkaitan dengan dugaan tindakan bunuh diri yang dilakukan Bennington.

Bukan hanya itu, lirik tersebut juga seolah berkaitan dengan kehidupan Chester Bennington yang berjuang dengan obat-obatan, alkohol, dan pemikiran tentang bunuh diri. (Reska K. Nistanto)

