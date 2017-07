Enak Sih Berpelukan Setelah Bercinta Tapi Jangan Lupa Lakukan Hal Ini Dulu Ya pada Miss V

TRIBUNKALTIM.CO -- Hayo mengaku, deh, kebiasaan apa yang sering kamu lakukan setelah bermesraan dengan pasangan di ranjang?

Pasti berpelukan hangat sembari menunggu terlelap, kan?

Kedengarannya memang romantis banget, sih, momen tersebut.

Tapi, ternyata kebiasaan tidak langsung mencuci miss-v setelah bercinta berdampak pada kesehatan organ intim, loh!

Penting dipahami, miss-v tidak hanya harus langsung dibersihkan setelah berhubungan seksual, melainkan juga harus dikeringkan.

Kamu memang dilarang juga mengeringkan miss-v dengan hair-dryer, sih, tapi dengan handuk lembut.

Buku berjudul A-Z for your V by Alyssa Dweck menyarankan agar kamu mengeringkan Miss V setelah bercinta.

"Kamu tidak perlu mengeringkan Miss V menggunakan pengering rambut, hal itu justri berisiko membahayakan.

Karena panas yang dihasilkan bisa merusak kulit Miss V yang sangat halus, lembut dan sensitif," ujar Alyssa.

Kamu cukup menggunakan celana dalam berbahan katun atau telanjang untuk beberapa saat.

Tapi hal ini kamu lakukan setelah membersihkan Miss V sehabis bercinta, ya.

"Mengeringkan" Miss V bisa menghindari kamu dari infeksi jamur yang menyebabkan penyakit seks menular.

Walau Miss V sendiri memiliki bakteri baik yang bisa melindunginya,tapi kamu juga perlu bertindak agar Miss V terhindar dari infeksi jamur. (Grid.ID/Tamara Anastasia Wijaya)