Ribuan Satwa Beragam Jenis Seperti Ular, Burung Beo dan Ayam Ditemukan Mati

TRIBUNKALTIM.CO, LOS ANGELES - Penyidik di Los Angeles, Amerika Serikat menemukan lebih dari 2.000 satwa beragam jenis. Ada ular, burung beo, hingga ayam, yang sekitar separuh dari jumlah itu ditemukan dalam keadaan mati.

Temuan itu didapat di sebuah kawasan industri, Jumat (4/8/2017), saat aparat menerima laporan adanya bau busuk yang mengganggu warga.

"Hampir 2.000 hewan, ada ayam, parkit, dan burung eksotis lainnya diselamatkan dari gudang industri pagi ini."

"Puluhan ikan eksotis juga ditemukan di lokasi itu," kata pihak Inland Valley Humane Society dan Society for the Prevention of Cruelty to Animals dalam pernyataan bersama yang dikutip AFP.

Disebutkan, petugas mendatangi kawasan industri yang berada 48 kilometer sebelah timur Los Angeles.

"Warga melaporkan adanya bau busuk yang diduga berasal dari dalam kawasan itu," ungkap Jurubicara Kepolisian John Minook.

Surat perintah penggeledahan dikeluarkan, dan pihak berwenang masuk untuk mencari sumber bau.

Saat itulah ditemukan seribu ekor ayam, anak ayam, parkit, burung beo, ular dan ikan, dalam kondisi mengerikan.

Ada sedikit ventilasi di mana satwa itu ditempatkan. Namun tidak ada makanan atau air yang disediakan untuk hewan. Belum lagi kotoran hewan tersebar di mana-mana.

"Ini adalah hal terburuk yang pernah saya lihat dalam sembilan tahun dalam perhimpunan ini," kata Silvia Lemos, seorang anggota Humane Society kepada ABC.

Pemilik hewan tersebut ditangkap awal pekan ini, namun tuduhan yang menjeratnya tak terkait dengan temuan hewan kali ini.

"Namun sekarang beberapa tuduhan kriminal atas kekejaman terhadap hewan pun akan ditambahkan," demikian diungkapkan lembaga tersebut.



(Glori K. Wadrianto)



Berita ini telah diterbitkan Kompas.com dengan judul "Bau Busuk Ungkap Keberadaan Ribuan Satwa yang Ditelantarkan"