Tak Punya Etika! Putri Sulung Gus Dur Diejek Anak si Buta, tapi Reaksinya Bikin Haru

TRIBUNKALTIM.CO - Baru-baru ini dunia twitter sempat ramai karena putri seorang Presiden Indonesia diejek.

Alissa Wahid yang merupakan putri sulung dari Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid mendapat kiriman postingan ejekan.

Pada postingan tersebut terdapat foto Alissa Wahid dengan tulisan "Anak si Buta."

Setelah mendapat kiriman postingan tersebut, lewat akun twitter pribadinya Alissa Wahid @AlissaWahid memosting postingan kiriman tersebut dan mencuitkan postingan seperti berikut.

Ini keberanian Aliisa Wahid

"Dikirimi screencap instagram ini. Katanya: Anak si Buta.

YES I AM AND PROUD OF IT!," tulis akun twitter @AlissaWahid.

Tidak marah, justru Alissa Wahid terlihat bangga dengan sebutan tersebut.

