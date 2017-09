Ada Lomba Meme dan Selfie Kontes Jasa Raharja, Hadiahnya Menggiurkan lho

TRIBUNKALTIM.CO - Jasa Raharja bersama Korps (Korlantas) Polri mengajak para mahasiswa di Balikpapan untuk ikut kompetisi Selfie and Meme Contes diacara Police & Jasa Raharja Go To Campus and Safety Riding yang akan diadakan do BSCC Balikpapan pada Kamis (14/9/2017).

Huntal Parulian Simanjuntak, Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kaltimra mengatakan, akan ada acara Go To Campus mulai jam 8.00 Wita, ditargetkan selesai jam 13.00 dan dilanjutkan safety riding.

Baca: Awas. Sedikit Saja Lakukan Kesalahan ini, Pelamar CPNS Dinyatakan Gugur

Materinya mengenai JR Jasa Raharja dan Tahun Keselamatan.

Ada lima fakultas yang ikut dalam acara ini. Semuanya berasal dari Balikpapan.

"Jumlah pesertanya ada 1.000 mahasiswa. Jadi ada lima tim yang berdebat, tetap hanya dibatasi oleh waktu. Data yang diberikan kepada Mahasiwa jumlah Laka terbanyak, dengan kebanyakkan usia produktif 19-30 tahun. Saya rasa semua di Indonesia usia segitu terbanyak," kata Huntal.

Baca: Foto Asma Dewi dengan Sejumlah Tokoh Beredar, Netizen: Seorang Dikenali Karena Temannya

Oleh sebab acara ini diadakan untuk mengajak mahasiwa untuk peduli dengan keselamatan, karena kebanyakkan mahasiswa menggunakan kendaraan terbanyak.

Harapannya dengan kegiatan ini jumlah Laka menurun dan budaya keselamatan menjadi nomor satu.

Baca: Pemkot Dituding Ada Konspirasi dengan Pengembang Nakal, ini Jawaban Wakil Walikota