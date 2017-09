Benarkah Beli Tas Branded dari Luar Negeri Dikenai Pajak Mahal? Ini Penjelasannya

TRIBUNKALTIM.CO - Soal heboh video bawa tas mahal dari luar negeri mendadak dipajaki mahal, begini penjelasan otoritas berwenang.

Video penarikan bea masuk impor terhadap tas bermerek penumpang pesawat oleh petugas bea cukaibandara membuat heboh masyarakat.

Video itu sempat viral di media sosial.

Menaggapi hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai mengatakan bahwa kebijakan pengenaan bea masuk untuk barang bawaan penumpang yang harganya melebihi batas yang ditentukan berlaku umum di seluruh dunia.

“Kebijakan terkait barang penumpang yang dibawa itu juga sudah berlaku lama.” ujar Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Deni Surjantoro kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Di Indonesia, aturan bea masuk impor untuk barang pribadi penumpang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2010.

Batasan harga barang yang dikenai bea masuk yaitu barang dengan harga di atas 250 dolar AS per individu dan 1.000 dolar AS per keluarga.

Soal biaya tarifnya, tergantung barang impor apa yang dibawa masuk ke Indonesia. Tarif bea masuknya beragam mulai dari 0 persen hingga lebih dari 100 persen.