SHARP Greenerator Kunjungi Pabrik SHARP Indonesia

TRIBUNKALTIM.CO, KARAWANG- SHARP Greenerator telah menjadi bagian yang tak terlepaskan dari SHARP Indonesia. Komunitas anak muda pecinta lingkungan ini diinisiasi SHARP dan lima lembaga nirlaba nasional dan internasional yang memiliki tujuan menciptakan generasi muda yang memiliki kesadaran melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Dengan membawa misi tersebut, SHARP Greenerator telah menyelenggarakan beragam kegiatan dalam menjaga lingkungan serta mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia's Best Corporate Social Initiatives 2016 untuk kategori Cause Promotional/Social Campaign karena aksinya melakukan kampanye pengurangan penggunaan tas plastik.

Kali ini, SHARP mengundang anggota komunitas SHARP Greenerator melakukan Factory Visit ke kawasan pabrik PT SHARP Electronics Indonesia. Kunjungan ini untuk memperlihatkan keseriusan SHARP melakukan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di kawasan pabriknya. Sekaligus sebagai sarana memperkuat ikatan antara SHARP dan SHARP Greenerator.

"Dalam kegiatan ini, kami ingin menunjukkan aksi nyata SHARP dalam hal pelestarian lingkungan, selain mengunjungi line produksi dari tiga produk andalan SHARP, yakni Lemari es, Mesin cuci dan LED TV, anggota SHARP Greenerator pun diajak melihat ladang surya panel SHARP sebanyak 360 unit solar panel yang menghasilkan total daya listrik 66.600 Watt," jelas Herdiana Anita Pisceria, Brand Strategy Group General Manager PT SHARP Electronics Indonesia.

SHARP Mini Forest dengan luasan 15.067 m2, memiliki koleksi berbagai jenis tanaman kayu, pelindung, dan buah khas Indonesia yang sudah langka, seperti Keben, Kenari Babi, Sempur, Buni, Bisbul, Dahu, Mahoni, Anyang-anyang, Ganitri, Merbau, Kopsia, Kantil, dan Matoa. Sekitar 200 pohon jenis tanaman langka khas Indonesia berhasil ditanam. Bibit-bibit tersebut diperoleh dari Pusat Konservasi Tumbuhan-Kebun Raya Bogor (LIPI) dan Telaga Desa Agro-Enviro Education Park Karawang International Industrial City (KIIC).

Sebelum berkeliling kawasan pabrik SHARP Indonesia, anggota SHARP Greenerator mendapatkan wawasan mengenai sejarah singkat perjalanan SHARP Corporation dan SHARP Indonesia dari tahun ke tahun.

Kedatangan mereka disambut Vice President Director PT SHARP Electronics Indonesia, Shigeo Noma. "Kami sangat senang sekali dengan kunjungan anak-anak ini, karena melalui pemikiran dan aksi-aksi mereka inilah masa depan bumi kita akan terus terjaga. Kami berharap SHARP Greenerator mampu menjadi contoh bagi anak-anak muda lainnya, " tutur Shigeo Noma. (*/pr)