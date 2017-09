Wah, Oliver Sykes Jadi Vokalis Linkin Park di Acara Tribute to Chester Bennington!

TRIBUNKALTIM.CO - Sudah tau kan kalau vokalisnya Bring Me The Horizon, Oliver Sykes, digosipin jadi vokalis Linkin Park gantiin Chester Bennington?

Nah, rumor ini bakalan semakin kuat gara-gara ada konser Tribute to Chester Bennington yang bakal digelar bulan depan di Hollywood Bowl, Los Angeles, Amerika Serikat, 2 bulan setelah ditinggal pergi selamanya oleh sang vokalis.

Jadi, di konser Linkin Park yang bakal digelar pada 27 Oktober itu, Linkin Park nggak sendirian, mereka bakal ditemani band-band cadas lainnya yang bakal menghormati arwah Chester.

Diantaranya adalah personel Korn, System of A Down, Avenged Sevenfold dan yang bikin heboh adalah Bring Me The Horizon.

Pasalnya, Oli, mengaku sangat bahagia dirinya bisa manggung bareng Linkin Park nanti.

"Saya merasa terhormat untuk mengumumkan bahwa saya bakal manggung dengan Linkin Park untuk menghormati arwah Chester," tulisnya sambil menyertakan poster dari konser tersebut.

Apakah ini tanda kalau Oli siap membantu Linkin Park dan menggantikan posisi Chester sebagai vokalis?

Kalau dibilang cocok, ya Oli cocok banget. Range vokalnya sama seperti Chester, yang bisa bernyanyi merdu dan juga nge-scream.

Bakalan jadi konser yang keren banget, sih, ini!

Artikel ini telah dimuat oleh Hai.grid.id dengan judul, Oliver Sykes Jadi Vokalis Linkin Park di Konser Tribute to Chester Bennington