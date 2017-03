Pamer Pose Seksi, Sophia Latjuba Diminta Bagikan Resep Rahasia

TRIBUNKALTIM.CO -- Sophia Latjuba kembali menuai pujian publik mengenai lekuk tubuhnya yang aduhai.

Baru-baru ini melalui akun Instagramnya wanita yang dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Ariel Noah ini mengunggah foto yang bikin heboh netizen.

Terlihat Sophia dengan mengenakan pakaian minim memamerkan lekuk tubuhnya dengan berpose seksi dirinya ketika menjalani sesi pemotretan bersama Jacky Suharto Photography.



Meski telah memiliki dua orang anak yang telah beranjak dewasa, seolah hal tersebut tak menjadi penghalang bagi wanita berusia 46 tahun ini untuk memiliki bentuk tubuh yang seksi dan aduhai.

Bahkan diusianya yang telah berkepala empat ini membuat kalangan netizen mengungkapkan jika Sophia begitu awet muda.

Tak ayal netizen pun memintanya agar berbagi resep rahasia agar memiliki lekuk tubuh menarik meski usia beranjak tua.

"Ya ampuuun cantiknyaaa,awet muda aja niiih.bagi2 doong rahasianya biar awet muda ky gitu," komentar akun windartiagustina.

"46 but looks like 30's," ungkap akun fionarenataoey.

"Aduhhhh...fotonya gk logika...canciikk mbaa," tulis akun christykadt.

"Sangat menginspirasi.. bahwa usia bukan halangan utk punya body yg bagus.. top," sahut akun sawjanacollection.

"Cantiknya gak ilang2 sih Tante....bkn iri deh heheheheee," imbuh akun deette29.(*)