Reaksi Jessica Iskandar saat Ayu Ting Ting Kembali ke Pesbukers

TRIBUNKALTIM.CO -- Setelah beberapa waktu lalu Ayu Ting Ting dikabarkan dipecat dari Pesbukers, kini wajahnya sudah kembali hadir. Kabar hengkangnya Ayu dari Persbukers, tentu sudah didengar oleh Jessica Iskandar. Begitu pula dengan kabar kembalinya Ayu. Baca: Jadi Presenter Infotainment, Sindir Ayu Ting-Ting, Cowok Ini Langsung Dijuluki Host Terjulid Sebagai perempuan yang dulu dikabarkan menjadi sahabat terdekat Ayu, Jessica tentu mau memberikan responnya. "Iya senanglah, maksudnya aku senang (Ayu) sudah kembali (ke Pesbukers),” kata Jedar. “Mudah-mudahan bisa terus kerja bersama.” Jessica Iskandar alias Jedar saat peluncuran Jedar Koofee di Chick'n Roll Mall Lippo Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2017). Baca: Lagi Bicarakan Mantan, Raffi Ahmad Tunjuk Ayu Ting Ting ke Ruben Onsu “Bisa membangun tempat kerja yang nyaman, saling support," kata Jessica saat dijumpai Grid.ID saat peluncuran Jedar Koofee di Chick'n Roll Mall Lippo Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2017). Sebelumnya, Jessica dan Ayu dikabarkan sempat bertengkar. Apalagi, ketika Jessica secara tak sengaja membenarkan perselingkuhan Ayu dengan Raffi Ahmad. Namun, kata Jessica, hubungan mereka sudah membaik saat ini. Namun, kata Jessica, hubungan mereka sudah membaik saat ini.

“Iya baik-baik saja, semuanya aku kasih goodie bag waktu anak aku ulang tahun.”

“Terus dia say thank you terus kita ngobrol-ngobrol soal liburan dia di New Zealand," jelas Jessica Iskandar.

Kini Jessica dan Ayu sudah kembali berkerjasama dalam acara televisi, yang memiliki rating paling tinggi itu.

"Iya mudah-mudahan, namanya kita manusia, makhluk sosial.”

“Kalau kemarin sempat ada sesuatu, namanya sahabat. “Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, semuanya bisa kembali baik lagi," ujar Jedar.

Jessica juga menjelaskan bahwa sebagai manusia pasti ada kesalahan, dan Jessica berharap agar sahabatnya Ayu Tin Ting, bisa menjadi lebih baik lagi untuk lebih baik lagi.

“Pasti kan apapun yang terjadi, ada kesalahan, kita sebagai manusia, dia (Ayu Ting Ting) menyesal dan belajar.”

“Ya mudah-mudahan ke depannya bisa saling baik, bisa baik lagi," pungkasnya. (Grid.ID/Yehezkiel Filemon Septan)