Banyak Diburu, Ikan Arwana Super Red Kalimantan Diambang Kepunahan

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Di balik pesona tubuh ikan arwana yang mengesankan, ada kesedihan yang mendalam bagi habitat arwana.

Seandainya ikan arwana ini bisa berbicara, tentu akan berteriak lantang "Selamatkan aku dari kepunahan."

Mengutip dari lembaga Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) pada 2004 terungkap, ikan Arwana terutama yang berjenis Super Red Scleropages Formosus dinyatakan habitat yang berstatus terancam punah.

Ikan arwana suka mendiami perairan air tawar.

Kehidupan ikan di perairan tawar jauh lebih berat dibandingkan dengan ikan laut.

Kondisi perairan tawar rawan terhadap degradasi habitat dan pencemaran lingkungan.

Dalam makalah MF Rahardjo berjudul Lampu Merah Biodiversitas Ikan di Perairan Tawar Indonesia (2007), dia menjelaskan pencemaran berpautan erat dengan reduksi biodiversitas ikan.