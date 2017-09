Cetar, Kolam Berlian di Video Klip Terbaru Taylor Swift Ternyata Asli

Baca: Video Musik Look What You Made Me Do Rilis, Taylor Swift Sindir Dirinya Sendiri

Orang-orang yang menontonnya pasti sudah menyimpulkan, "Ah, palingan, itu berlian palsu!"

Namun, menurut High Snobiety yang mengutip Page Six, para pengusaha berlian seperti Neil Lane membantu Taylor untuk menggunakan 10 juta dollar untuk membuat video semewah dan juga seboros mungkin.

Baca: Taylor Swift Rilis Lagu Baru, Disebut Jawaban atas Perseteruannya dengan 2 Artis Cantik Ini

Tentu saja, di lokasi syuting, terdapat pihak keamanan yang dikerahkan untuk menjaga berlian-berlian pinjaman tersebut.

Nggak cuma itu, berlian yang harganya selangit itu pun sangat dijaga kualitasnya, agar ketika dipulangkan kepada pemiliknya, tidak ada yang rusak atau cacat.

Artikel ini telah tayang di Hai.grid.id dengan judul, "Ternyata, Kolam Berlian di Video Klip Taylor Swift Itu Asli!

Sindir diri sendiri

Video musik terbaru Taylor Swift berjudul "Look What You Made Me Do" baru saja dirilis hari ini Senin (28/8/2017).

Video klip yang berdurasi 4 menit 15 detik ini diawali dengan adegan horor di kuburan.