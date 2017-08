Video Musik 'Look What You Made Me Do' Rilis, Taylor Swift Sindir Dirinya Sendiri

TRIBUNKALTIM.CO - Video musik terbaru Taylor Swift berjudul "Look What You Made Me Do" baru saja dirilis hari ini Senin (28/8/2017).

Video klip yang berdurasi 4 menit 15 detik ini diawali dengan adegan horor di kuburan.

Namun dari sekian banyak scene yang ditampilkan, bagian paling akhir video inilah yang ramai mendapatkan reaksi dari publik.

Pada bagian akhir itu Taylor menampilkan beberapa versi dirinya yang terdahulu.

Dalam video tersebut beragam versi Taylor Swift itu saling mengolok-olok citra serta kritikan yang diterimanya sepanjang kariernya di industri musik.

Video musik satir tersebut dimulai pada menit 3:30 yang mana beberapa versi dirinya berbaris dan saling mengejek satu sama lain.

Berikut ini percakapan penuh Taylor mengejek dirinya sendiri.

Percakapan itu pertama diawali dari Taylor Swift 'kuper' atau kurang pergaulan di video musiknya berjudul 'You Belong With Me'

Taylor Swift 'You Belong With Me' tahun 2009: "You guys!!" sambil memperlihatkan ekspresi wajah terkejut dan penuh semangat.

Kemudian disahuti oleh Taylor Swift versi Zombie di lagu 'Out of the Woods' tahun 2015: "Tolong hentikan menampilkan wajah terkejut. Itu sangat menjengkelkan"