Akhir Episode Sitkom Tetangga Masa Gitu, Sophia Latjuba Kehabisan Kata-kata

Komedi situasi atau yang sering disebut sitkom berjudul Tetangga Masa Gitu telah mencapai penghujung episode.

Acara yang tayang di salah satu stasiun televisi tanah air ini telah selesai shooting episode terakhirnya.

Salah satu bintang yang ikut meramaikan sitkom ini, menuliskan salam perpisahan yang bikin sedih banget.

"Dwi, Deva and Chelsea... my beautiful co-workers for the past 3 years. Hari ini shooting episode terakhir...."

"Sedikit kehabisan kata2 karena this wonderful journey akan berakhir sebentar lagi. Walaupun hampir tiap hari bertemu, dengan emosi dan cerita masing2, tapi kami selalu bisa jaga sikap dan saling menghibur."

"Nggak pernah ada kata2 nggak enak dari mereka. Nggak pernah mereka nggak kasih 100 persen buat team. Begitu juga team dan crew TMG yg saya anggap seperti keluarga sendiri, mereka luar biasa."

"I love you so much and will miss working with you even more. I am honored to have been a part your life."

"Buat penonton setia TMG, thank you so much for your love and support!" begitu tulis Sophia Latjuba, Selasa (17/1/2017).

Hal ini bikin netizen banyak yang kehilangan.

@rinnai_ "Omaigaaaatt sedih bgt liat foto dan baca caption nyaah,i'll miss u kalian semuaaaa"

@fariskadesi "sedih .. gk rela pokoknya" (TribunStyle.com, Sinta Manila)